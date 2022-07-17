Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Торпедо М
1:3
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Локомотив М
1:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Динамо М
1:1
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Краснодар
2:2
Завершен
Факел
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Спорт

Тактаров дал прогноз на бой Махачева за титул чемпиона UFC

Олег Тактаров заявил, что исход боя Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в стойке

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров дал прогноз на поединок россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова эксперта приводит Metaratings.

54-летний Тактаров подчеркнул, что исход боя решится в стойке. «В партере у них примерно одинаковые силы, и бодаться там нет особого смысла. Когда встречаются два великолепных партериста, они часто решают свои вопросы в стойке», — отметил он.

Махачеву предстоит поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Схватка с Оливейрой пройдет в Абу-Даби 22 октября.

Оливейра — бывший чемпион UFC. Он был лишен пояса из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи, который он позже выиграл. Таким образом, бразилец не утратил пояс в бою. На его счету одна успешная защита титула.

Махачев одержал десять побед подряд в UFC. Он готовится к боям в American Kickbolxing Academy под руководством Даниэля Кормье и Хавьера Мендеса.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ
Глава МИД России обвинил Германию и Францию в «убийстве» минских соглашений
«Динамо» нашло способ удержать легионеров
Лавров заявил о незавидной участи Украины и Молдавии
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20
Архитектор назвал причину «трепанации черепа» князя Пожарского
Лавров заподозрил инструкторов НАТО в руководстве над украинскими военными
Грузия перестанет обеспечивать бесплатным жильем украинских беженцев
И.о. генпрокурора Украины обнаружили на «Миротворце»
Полиция отпустила Овсянникову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.