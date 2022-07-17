Тактаров дал прогноз на бой Махачева за титул чемпиона UFC

Олег Тактаров заявил, что исход боя Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в стойке

Ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров дал прогноз на поединок россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова эксперта приводит Metaratings.

54-летний Тактаров подчеркнул, что исход боя решится в стойке. «В партере у них примерно одинаковые силы, и бодаться там нет особого смысла. Когда встречаются два великолепных партериста, они часто решают свои вопросы в стойке», — отметил он.

Махачеву предстоит поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Схватка с Оливейрой пройдет в Абу-Даби 22 октября.

Оливейра — бывший чемпион UFC. Он был лишен пояса из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи, который он позже выиграл. Таким образом, бразилец не утратил пояс в бою. На его счету одна успешная защита титула.

Махачев одержал десять побед подряд в UFC. Он готовится к боям в American Kickbolxing Academy под руководством Даниэля Кормье и Хавьера Мендеса.