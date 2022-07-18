Глава СВР Нарышкин прибыл в Ереван через три дня после визита директора ЦРУ

Глава СВР Нарышкин прибыл в Армению через три дня после визита директора ЦРУ в Ереван

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщается на сайте армянского премьера.

Пашинян отметил, что визит Нарышкина в республику — хороший повод еще раз обсудить союзнические отношения двух стран. Глава СВР, в свою очередь, заявил, что высокоуровневый диалог Армении и России способствует развитию контактов в разных сферах. Среди обсуждаемых тем были вопросы региональной и международной безопасности, а также ситуация на Южном Кавказе в целом.

12 июля в Армении объявили о создании Агентства внешней разведки. Через три дня после этого, 15 июля, стало известно, что в Ереван тайно прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.