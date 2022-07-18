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Стали известны подробности о насмерть сбитых пьяным россиянином на Audi девушках

Глава администрации Андреев назвал талантливыми сбитых пьяным россиянином на Audi девушек

Фото: страница Александра Андреева в социальной сети «Одноклассники»

Четыре девушки, которых в селе Бакалы насмерть сбил пьяный россиянин на Audi, были выпускницами Бакалинской первой школы. Такие подробности о погибших рассказал глава администрации Бакалинского района Александр Андреев на странице в «Одноклассниках».

«Все девушки — выпускницы Бакалинской первой школы, очень активные, талантливые, ответственные, но, к сожалению, их жизнь оборвалась очень рано», — написал Андреев в социальной сети.

Он также выразил соболезнования родителям, близким и друзьям погибших.

О смертельной аварии в Башкирии стало известно утром в понедельник, 18 июля. Тогда пьяный 23-летний местный житель въехал в четверых россиянок, которые шли навстречу по проезжей части. Они скончались до приезда скорой помощи.

Впоследствии глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что водитель иномарки не должен уйти от наказания. Его особенно возмутило, что сбивший девушек россиянин оказался пьяным за рулем.

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Анастасия Шейкина
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