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В ДНР заявили о доказательствах взрыва драмтеатра в Мариуполе военными ВСУ

ТАСС: расследование в ДНР подтвердило вину военных ВСУ при взрыве драмтеатра в Мариуполе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что у них появилась новая информация о взрыве украинскими военными драмтеатра в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Согласно данным источника, в ходе расследования подтвердились доказательства вины Вооруженных сил Украины (ВСУ) при взрыве здания драмтеатра.

Отмечается, что Генпрокуратура республики пообещала рассказать информацию о следствии позднее.

Ранее сообщалось, что следователи Следственного комитета России (СКР) обнаружили останки жителя города Мариуполь в полуподвальном помещении драматического театра. Предположительно, это был мирный житель, который находился там во время взрыва.

16 марта, здание драматического театра в Мариуполе было повреждено взрывом. В Министерстве обороны России опровергли обвинения Киева в нанесении авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители.

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Алевтина Запольская
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