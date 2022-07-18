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Российского таможенника осудили на восемь лет за взятку в 20 миллионов рублей

В Петербурге экс-главу отдела таможни осудили на 8 лет за взятку в 20 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима экс-главу отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева за получение взятки в 20 миллионов рублей через посредника. Об этом в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Также его оштрафовали на 40 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение десяти лет.

По данным следствия, Гусев проводил таможенную проверку в отношении компании «Таллер». Чтобы избежать административной ответственности, гендиректор фирмы решил дать взятку сотрудникам таможни. Гусев согласился на это предложение и вступил в сговор с заместителем начальника Северо-Западного таможенного управления Максимом Мамчуром, который обладал полномочиями ведомственного контроля. Вместе с ним он определил сумму взятки и то, как им передадут деньги. После получения требуемой суммы сообщники прекратили проверку.

Позже директор компании и посредники обратились в правоохранительные органы. Так как они помогли раскрыть преступление, их освободили от уголовной ответственности.

Сообщнику Гусева Мамчуру удалось скрыться, он объявлен в международный розыск.

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Елизавета Новикова
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