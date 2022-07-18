Политолог высказался о «голубе мира» среди кандидатов на пост премьера Британии

Политолог Калачев заявил, что среди кандидатов на пост премьера Британии голубя мира нет

Ни один из кандидатов на пост премьер-министра Великобритании не сможет улучшить отношения между Москвой и Лондоном. Среди них нет голубя мира, считает политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Об этом он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

У британского общества есть определенный запрос, отметил Калачев. Новый премьер-министр, кем бы он ни был, должен ему соответствовать.

«Повестка, связанная с Россией, не является центральной для британцев. В конце концов мы в Англию газ не поставляли. Давайте признаемся, что для Великобритании вопросы экономических связей с Россией не так важны, как, скажем, для Германии или Австрии, где все завязано на наших энергоресурсах», — высказался политолог.

Если и возможны какие-то изменения в отношениях Великобритании с Россией, то только в нюансах, заключил руководитель Политической экспертной группы. «Есть общий настрой британских консерваторов, и совершенно очевидно, что этот настрой отражается на предвыборных платформах в полной мере. Так или иначе победителю нужно соответствовать тем настроениям, которые есть в партии», — пояснил Калачев.

При этом знак равенства между кандидатами ставить нельзя, подчеркнул политолог. «Наверное, симпатии россиян на стороне правоверного индуиста — Риши Сунака. Он может казаться предпочтительным, но это иллюзия, — заявил Калачев. — Лиз Трасс и Пенни Мордонт наименее предпочтительны. Откровенные ястребы».

Голубя мира среди кандидатов на пост премьер-министра Великобритании нет Константин Калачев политолог

Ранее стало известно, что экс-глава Минфина Риши Сунак стал победителем теледебатов кандидатов на пост премьер-министра Великобритании.

Имя политика, который сменит Джонсона на постах лидера партии и премьера, должно быть объявлено 5 сентября.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.