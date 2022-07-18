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Назван победитель теледебатов кандидатов на пост премьера Британии

Экс-глава Минфина Сунак стал победителем теледебатов кандидатов на пост премьера Британии

Фото: Jonathan Hordle / Getty Images

Экс-глава Минфина Риши Сунак стал победителем теледебатов кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Independent со ссылкой на данные опроса телеканала ITV.

Из одной тысячи опрошенных 24 процента телезрителей канала, наблюдавшие за ходом дебатов, назвали выступление Сунака лучшим. Вторым после экс-министра стал председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, набравший 19 процентов зрительских симпатий. Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт получила 17 процентов голосов. По мнению 15 процентов зрителей, глава МИД Британии выступила хорошо.

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Основными темами обсуждения стали пути преодоления резкого увеличения стоимости жизни в Великобритании, налогообложение, процесс Brexit, международная повестка и окружающая среда.

Имя политика, который сменит Бориса Джонсона на постах лидера партии и премьера, должно быть объявлено 5 сентября.

Ранее во время дебатов кандидаты на пост премьер-министра Великобритании отказались брать к себе в кабмин уходящего главу правительства Бориса Джонсона. Во время прений модератор дискуссии Джули Этчингем спросила, кто хотел бы видеть Джонсона в своей команде и на какой должности. Однако никто из участников дебатов не поднял руку.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.

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Анжелика Бережная
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