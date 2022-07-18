IKEA ввела ограничения на время покупок

Торговая сеть IKEA ограничила пребывание на сайте до 10-15 минут

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA вела ограничения на время пребывания на сайте. На покупки можно потратить 10-15 минут. Об этом сообщается на сайте магазина.

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь», — указано в объявлении на сайте.

Покупателей также предупредили, что она находятся в очереди, а время ожидания будет зависеть от количества пользователей на сайте. Личный кабинет и возможность составить список покупок по-прежнему остались недоступны. Товары попросили добавлять сразу в корзину.

Ранее IKEA временно отказала жителям Москвы и Санкт-Петербурга в оформлении заказов. Причиной этого стало отсутствие свободных интервалов для доставки и самовывоза. Тогда представители IKEA также отметили, что в процессе оформления заказа могут возникнуть технические сложности.

Распродажа бренда связана с окончательным его уходом с российского рынка. IKEA должна была начать онлайн-продажу товаров для всех желающих 5 июля, но сайт не выдержал наплыва покупателей. В итоге прием заявок был приостановлен.