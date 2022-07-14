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IKEA отказала жителям Москвы в оформлении заказов

Сеть IKEA временно отказала в оформлении заказов жителям Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA временно отказала жителям Москвы и Санкт-Петербурга в оформлении заказов. Причиной этого стало отсутствие свободных интервалов для доставки и самовывоза. Об этом говорится на сайте магазина.

«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — указано на главной странице. На данный момент неизвестно, когда возобновятся продажи.

Представители IKEA также отметили, что в процессе оформления заказа могут возникнуть технические сложности. Покупатели из России не могут воспользоваться личным кабинетом и сформировать список покупок. Им порекомендовали добавлять товары сразу в корзину.

Ранее IKEA запустила электронную очередь на онлайн-распродажу. Совершить покупки на сайте стало возможно после ожидания. Россиян также попросили не обновлять страницу, чтобы система не перенесла в конец очереди.

Распродажа бренда связана с окончательным его уходом с российского рынка. IKEA должна была начать онлайн-продажу товаров для всех желающих 5 июля, но сайт не выдержал наплыва покупателей. В итоге прием заявок был приостановлен.

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