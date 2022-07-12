IKEA запустила электронную очередь на распродажу

IKEA создала автоматическую очередь для покупки товаров по распродаже на сайте

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA запустила электронную очередь на онлайн-распродажу. Совершить покупки на сайте россияне смогут после ожидания, сообщается на сайте ретейлера.

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно», — пояснили в компании. В IKEA добавили, что время ожидания зависит от количества пользователей и может занять от нескольких минут до более часа.

Россиян также попросили не обновлять страницу, чтобы система не перенесла в конец очереди. Представители ретейлера отметили, что личный кабинет и список покупок на сайте недоступны, и порекомендовали добавлять товары непосредственно в корзину.

11 июля IKEA не сумела возобновить онлайн-распродажу оставшихся после окончательного ухода ретейлера из России товаров. На сайте нельзя было положить товары в корзину и оформить заказы. Ранее планировалось, что к этому сроку неполадки удастся устранить.

Открытая онлайн-распродажа должна была начаться 5 июля, однако была отложена в связи с тем, что сайт ретейлера не выдержал наплыва посетителей. 6 июля стало известно, что сбой в работе произошел из-за хакерской атаки.