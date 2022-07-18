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В «Рособоронэкспорте» рассказали о поставках вертолетов иностранному заказчику

«Ростех» поставит иностранному заказчику партию модернизированных вертолетов Ми-171Е

Фото: Антон Тушин / Ростех

Компания «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России» (входят в госкорпорацию «Ростех») заключили договор о поставке иностранному заказчику партии модернизированных вертолетов Ми-171Е. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха», передает ТАСС.

«Структуры госкорпорации "Ростех" - "Рособоронэкспорт" и "Вертолеты России" - заключили договор, обеспечивающий производство и поставку иностранному заказчику партии модернизированных вертолетов Ми-171Е. <...> Договор предполагает поставку за рубеж новейших модернизированных вертолетов Ми-171Е производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России"», — говорится в сообщении.

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В госкорпорации отметили, что модернизированные Ми-171Е отличаются увеличенной грузоподъемностью. Вертолеты получили два двигателя ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, которые отличаются повышенной мощностью и увеличенными ресурсными показателями.

«В 2022 году объем уже поставленных российских вертолетов иностранным заказчикам по линии "Рособоронэкспорта" преодолел показатель в 30 миллиардов рублей. Большинство из экспортированных машин произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе, доля которого в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня составляет более 80 миллиардов рублей», — сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Ранее в «Росавиации» сообщили, что Управление гражданской авиации Китая (УГАК) валидировало двигатель ВК-2500ПС-03, который устанавливают на Ми-171.

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Даниил Иринин
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