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В МИД отреагировали на доклад Microsoft о кибервойне против России

Замглавы МИД Сыромолотов: Microsoft по заказу Пентагона лишила Украину инфосуверенитета

Фото: Mike Segar / Reuters

Американская компания Microsoft работает по заказу спецслужб и Пентагона, их деятельность лишила Украину инфосуверенитета и контроля над цифровой инфраструктурой. Так на русофобский доклад Microsoft о кибервойне против России отреагировал замглавы российского МИД Олег Сыромолотов, комментарий доступен на официальном сайте ведомства.

«У нас есть веские основания заявлять: Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо цифрового суверенитета. В сущности, компания сама же в этом призналась в упомянутом докладе», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что украинские власти предоставили компании удаленный доступ к их сетям под предлогом помощи в укреплении информационной безопасности сети.«[Президент Украины Владимир Зеленский] предоставил [Microsoft] инструменты для слежки, провокаций, осуществления компьютерных атак "под чужим флагом". Судя по всему, пресловутая "IТ-армия Украины", которая продолжает хвалиться взломами серверов в России, — тоже дело рук Microsoft», — резюмировал Сыромолотов.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов обвинил Киев в контроле украинского конфликта на государственном уровне. «После 24 февраля произошло новое — это то, что одна из сторон официально объявила, что создается IT-армия, пригласила в нее всех желающих и регулярно указывает цели для атак. Получается государственная координация на уровне Министерства цифровой трансформации Украины. Такого раньше не было», — рассказал специалист.

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Виктория Кондратьева
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