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На иранской нефтяной скважине нашли древний некрополь

На нефтяной скважине в Иране случайно обнаружили некрополь Парфянского царства
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Malina Petr / CTK / Globallookpress.com

Во время работ на нефтяной скважине у реки Карун на юго-западе Ирана случайно нашли древний некрополь, датирующийся III веком до нашей эры —III веком нашей эры. Об этом сообщает Tehran Times.

Раскопки показали, что на участке находится погребальный комплекс, который содержит бежевые урны с захоронениями, относящимися к Парфянскому царству. Археологи считают, что поскольку урны были расположены к реке, то усопшие относились к последователям митраизма. Традиция подобных погребений восходит к неолиту. Тогда так хоронили младенцев или маленьких детей. Широкое распространение в Иране такой способ получил именно во времена Парфянского царства.

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Елена Апазиди
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