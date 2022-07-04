Найдено 2000-летнее захоронение жителей самого древнего городища Британии

Археологи Борнмутского университета нашли останки жителей древнейшего городища Британии

Студенты-археологи из Борнмутского университета нашли 2000-летние останки жителей самого древнего городища Британии — Дурополиса. Об этом пишет Daily Mail.

Захоронение пяти людей, похороненных в позе эмбриона, с принесенными в жертву животными, едой и другими ритуальными элементами, обнаружили недалеко от раскопанного ранее (в 2015 году) поселения железного века Дурополиса, в Уинтерборн-Кингстоне в английском графстве Дорсет. Жители этого городища назвались дуротригами. Они построили фермерскую общину примерно за 100 лет до нашей эры, где были круглые дома и ямы, используемые в качестве складов.

Во время раскопок специалисты нашли тела мужчин и женщин в овальных ямах, которые изначально использовались для хранения зерна. Тела были погребены вместе с кусками мяса и глиняными чашами, в которых когда-то были «напитки для загробной жизни». Такие приношения были необходимы для «перехода умерших в другое место». Археологи надеются, что их открытие и дальнейшие исследования позволят им лучше понять религиозные обычаи в сообществах того времени.

В июне 2022 года команда китайских ученых из Института изучения культурных реликвий и археологии провинции Сычуань, Пекинского университета и Сычуаньского университета в ходе раскопок на юго-западе Китая в провинции Сычуань обнаружили различные древние артефакты культуры Саньсиндуй.