CNN: во Францию вместо российских туристов теперь активно ездят американцы

На популярных курортах во Франции нашли замену российским туристам — теперь в страну активно ездят американцы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что граждане США все чаще выбирают Париж и Французскую Ривьеру для отдыха из-за выгодного курса доллара, который практически сравнялся с курсом евро.

По сведениям американского портала kake.com, проанализировав статистику бронирования, эксперты пришли к выводу, что показатели вернулись к доковидному уровню 2019 года. Так, в отеле Mercadal за июнь доля американских туристов выросла до 42 процентов от всех остальных путешественников.

Исследовательская компания GfK подсчитала для Visa, что в среднем американцы, приезжающие в составе туристической группы, тратят в день порядка 402 долларов (23,2 тысячи рублей). Это намного больше, чем путешественники из других стран мира, отмечает портал Ouest France.

Ранее французская Региональная палата по туризму со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты страны подсчитала, что в 2022 году из-за отсутствия российских туристов государство потеряет около 50,4 миллиона долларов. Однако сейчас ситуация стабилизируется, пояснили в туристической отрасли Франции.

Ранее жители Кипра пожаловались на потерю денег без российских туристов. По их словам, путешественники из России не жалели средств на отдыхе и инвестировали в долгосрочные проекты на острове.