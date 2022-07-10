На Кипре пожаловались на потерю денег без российских туристов

L'Espresso: Кипр теряет деньги из-за санкций Запада и сокращения потока туристов из России

Жители Кипра жалуются на потерю денег из-за сокращения потока туристов из России после присоединения к западным санкциям, пишет журнал L'Espresso.

Из материала следует, что именно россияне не жалели средств на отдыхе и инвестировали в долгосрочные проекты на острове.

Автор статьи напомнил о русскоязычной общине численностью 50 тысяч человек в Лимассоле, который является памятником дружбы между Кипром и «российским гигантом»: несколько десятилетий остров развивал партнерские отношения с российскими инвесторами и туристами.

«Но сейчас страна-член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске. "Как же мы будем без русских?", — вопрос, который гуляет по базарам», — пишет журналист.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о вреде антироссийских санкций для экономики страны. «Особенно негативно влияет на туризм, банковское дело и экспорт услуг, с учетом наших связей с Россией в этих областях», — подчеркнул он.