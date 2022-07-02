Президент Кипра заявил о вреде антироссийских санкций для экономики страны

Президент Кипра Анастасиадис: антироссийские санкции ударили по туризму и банкам

Антироссийские санкции нанесли удар по экономике Кипра, заявил президент островной республики Никос Анастасиадис, пишет ТАСС.

Он обратился к иностранным инвесторам, собравшимся на церемонии Cyprus International Investments Awards в отеле Parklane в Лимасоле и рассказал, что особо пострадали туризм, банковская деятельность, экспорт услуг. Глава государства заявил, что последние несколько лет были «непредсказуемыми и неопределенными» из-за коронавируса и ситуации на Украине. Все это вызвало рост цен на энергоносители и инфляцию.

Анастасиадис сообщил о вреде антироссийских санкций для экономики страны. «Особенно негативно влияет на туризм, банковское дело и экспорт услуг, с учетом наших связей с Россией в этих областях», — объяснил он.

Политик подчеркнул, что остается оптимистом и надеется, что проблемы можно будет разрешить при помощи разумного управления финансами и экономикой, а также постоянной дифференциации кипрской модели развития.

Ранее министр финансов Кипра Константинос Петридес в беседе с американской коллегой Джанет Йеллен проигнорировал требование США запретить перевозку нефти из России в третьи страны.