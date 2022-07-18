Врач оценил привычку министра обороны Израиля открывать бутылки зубами

Стоматолог Копылов: открывание бутылок зубами грозит сколами, трещинами и переломами

Открывание бутылок зубами грозит сколами, трещинами и переломами зубов, предупредил стоматолог-хирург, пародонтолог, ортопед Максим Копылов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил такую привычку министра обороны Израиля Бени Ганца, продемонстрированную политиком 14 июля во время церемонии встречи с президентом США Джо Байденом.

СМИ сообщали, что Ганц открыл пластиковую бутылку воды зубами, не сумев сделать это руками. По словам Копылова, для кого-то такое может закончиться сколом зуба, а другим повезет, но рисковать все же не стоит. «У одних пациентов резервные силы зубочелюстной системы велики — крепкая зубная эмаль, здоровые ткани пародонта (десны), человек часто употребляет твердую пищу — и такая манипуляция не приведет к серьезным последствиям. Для других подобное давление на зуб, особенно, если на этом зубе старая пломба, может привести к сколу», — объяснил врач.

В свою очередь, попытка снять зубами железную крышку со стеклянной бутылки точно окончится плохо, продолжил стоматолог. «В первый раз может пронести, но рано или поздно эта привычка нанесет ущерб здоровью зубов и десен. Самое безобидное, что может произойти — это скол. В этом случае стоматолог сделает реставрацию композитными материалами», — рассказал Копылов.

Более серьезное последствие, добавил он, — это трещина зуба, которая сначала может не беспокоить, но со временем начнет углубляться, доставлять дискомфорт, зуб начнет «поднывать», в результате его придется удалить и установить имплантат.

Наконец, самым неприятным последствием Копылов назвал перелом зуба. Он отметил, что обычно бутылки открывают премолярами (зубами, которые находятся за клыками). «Они имеют 2 бугра, и велика вероятность сломать один бугор пополам. Может случиться продольный перелом зуба, который может распространиться не только на коронковую часть, но и на корень зуба», — предупредил об опасности Копылов, добавив, что такой зуб придется удалить и заменить имплантатом.

«Несмотря на то что имплантация — надежный и проверенный временем метод лечения, нет ничего лучше своего собственного зуба, поэтому мы призываем всех беречь зубы смолоду и не подвергать их опасности», — попросил врач, в заключение указав на то, что при открытии железная крышка может соскочить и травмировать мягкие ткани.

Ранее врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова напомнила любителям сладкого, что им для защиты зубов от кариеса и других заболеваний полости рта нужна дополнительная, более тщательная гигиена. Наряду со стандартной чисткой зубов дважды в день Романова посоветовала сладкоежкам после каждого приема пищи пользоваться гигиеническими пенками, которые удобно носить с собой.