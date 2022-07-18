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В Госдуме ответили на предложение пересмотреть отношения с Россией

Депутат Морозов заявил, что РФ готова к любым вариантам, включая ухудшение отношений с ЕС

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россия готова к любым вариантам, в том числе к ухудшению отношений с Евросоюзом (ЕС). Так на предложение главы МИД Чехии Яна Липавского пересмотреть отношения «с учетом новых угроз» ответил депутат Государственной Думы Олег Морозов, передает РИА Новости.

«Мы готовы к любому варианту: и к ухудшению отношений, и к элементам прозрения, хотя последнее в ближайшее время маловероятно», — уточнил он.

Депутат добавил, что намерения ужесточить санкции в отношении России вызовут обратный эффект, в том числе невосполнимые потери и социальные волнения. Каждый санкционный удар вызывает не просто обратный эффект, а эффект невосполнимых потерь и непреодолимых социальных турбулентностей, подчеркнул Морозов.

Ранее глава МИД Чехии счел, что Евросоюзу нужно пересмотреть отношения с Россией «с учетом новых угроз». Он предложит изменить их основы в ближайшее время, например, на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа.

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Сергей Истомин
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