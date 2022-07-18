Одной из причин гибели украинских военных назвали некачественные боеприпасы

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что некачественные боеприпасы приводят к гибели солдат ВСУ

Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Артемовска и Соледара начали поставлять некачественные артиллерийские снаряды и минометные мины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

Низкое качество боеприпасов Марочко назвал одной из причин гибели солдат украинской армии. «Ввиду нехватки БК (боекомплектов — прим. "Ленты.ру") украинским подразделениям, несущим службу в районах населенных пунктов Артемовск и Соледар, начали поставлять минометные мины и артиллерийские снаряды, которые уцелели при уничтожении складов. Уже отмечаются факты несчастных случаев при использовании некачественных боеприпасов», — заявил военный.

9 июля в ЛНР сообщили об активно идущем наступлении на Артемовск, а пятью днями позже стало известно о закреплении союзных сил на окраинах Соледара.