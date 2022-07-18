Названы новые возможные промышленные центры мира

Аналитик Демидов назвал Индию новым возможным промышленным центром мира

Из-за энергетического кризиса в Европе Германии придется рассмотреть перенос производств в другие государства. Потенциально, наиболее привлекательной в этом отношении может стать Индия, предположил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил новые потенциальные промышленные центры мира.

Издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) предрекло Германии «сокрушительный приговор» в будущем из-за энергетического кризиса. Согласно данным британской компании Ernst & Young, Германия больше не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией. При этом в 2007 году в этом списке находилось семь немецких фирм. Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», говорится в статье.

«В связи с ростом цен на энергоресурсы компании Германии стали рассматривать перенос производств еще в конце 2021 года, — сказал Демидов. — В текущей ситуации, когда евро падает относительно доллара, производство в Германии становится еще менее конкурентно по отношению к продуктам из США и других стран».

Главная задача производителей, по словам аналитика, — найти страны с низкой себестоимостью производства, а в текущих реалиях — с низкими затратами на энергоресурсы. Наиболее возможный вариант это, по его мнению, как и много лет назад, Азия.

«В связи с тем, что Россия переориентирует свой экспорт нефти и газа на Китай и Индию, могу предположить, что именно эти две страны станут бенефициарами. Причем Индия более привлекательна, так как в Китае выше средний прожиточный минимум и зарплата, большее число людей в среднем классе, а именно эти факторы делают наибольший вклад в себестоимость», — объяснил Демидов.

Ранее газета Financial Times сообщила, что многие предприятия в Великобритании могут закрыться в случае, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся. По словам собеседников издания, крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что экономику ждет коллапс.