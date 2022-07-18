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Экс-банкира ЦБ обвинили в захвате заложников

«Ъ»: бывшего топ-менеджера ЦБ Рубинова обвинили в похищении людей и вымогательстве

Бывшего топ-менеджер Центробанка Дмитрия Рубинова объявили в международный розыск. Как стало известно «Коммерсанту», он обвиняется в захвате заложников и вымогательстве.

По мнению правоохранителей, он связан с организацией вымогательства и похищением трех человек, включая двухлетнего ребенка. Во время расследования выяснилось, что данные преступления напрямую связаны с попыткой Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов.

По данным издания, сам экс-банкир находится в настоящее время в Израиле.

До этого его следствие подозревало его в махинациях. Отмечается, что Рубинов был бенефициаром ряда коммерческих банков, а также Центрального страхового общества. Эти финансовые учреждения подозревались в незаконном обналичивании средств. Несмотря на то, что экс-менеджер не значился среди их официальных владельцев, следствие считало, что все сомнительные и противоправные сделки осуществляться в интересах его конечного бенефициара.

Ранее бывшего сотрудника московского банка Сергея Ипатова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Черногории в Россию.

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Марина Совина
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