Бывшего сотрудника банка экстрадировали в Россию за мошенничество с вкладами

Экс-сотрудника банка экстрадировали из Черногории за мошенничество на 35 миллиардов рублей

Бывшего сотрудника московского банка Сергея Ипатова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Черногории в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в период с 2015 по 2016 год он вместе с другими сотрудниками финансовой организации вносил в электронную базу данных недостоверные сведения о банковских операциях. В частности, он специально занижал размеры вкладов клиентов.

Разницу между реальными размерами вкладов и отраженными в базе сведениями Ипатов похищал. Ущерб от действий злоумышленника составил 35 миллиардов рублей.

В 2018 году фигурант был объявлен в международный розыск по запросу Главного управления МВД России по Москве. В феврале 2022 года его задержали в аэропорту Черногории.

20 мая сообщалось, что вора в законе Герлиани экстрадировали из Египта в Россию.

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