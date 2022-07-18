Раскаяние расстрелявшего семью в Новошахтинске россиянина показали на видео

Расстрелявший семью в Новошахтинске мужчина раскаялся на видео

Доставку в суд россиянина Дениса Машонского, обвиняемого в расстреле семьи в Новошахтинске, показали на видео. Ролик в понедельник, 18 июля, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как конвоиры заводят закованного в наручники мужчину в зал суда, где ему избиралась мера пресечения. В перерыве у Машонского поинтересовались, признает ли он свою вину. Обвиняемый отвечает: «Да, конечно». Он уточняет, что на протяжении шести лет употребляет наркотики и в момент расправы находился в состоянии наркотического опьянения. Он раскаялся в содеянном. «Лучше бы меня убили», — подытожил Машонский.

О расстреле семьи в одной из квартир Новошахтинска стало известно 15 июля. Сообщалось, что убийца ворвался в дом с ружьем и открыл огонь. В результате мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины погибли на месте.