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Бойцы Росгвардии обнаружили оружие и личные дела военнослужащих ВСУ в ЛНР

Бойцы Росгвардии обнаружили оружейный схрон и личные дела военнослужащих ВСУ в ЛНР

Фото: пресс-служба Росгвардии

Бойцы Росгвардии обнаружили оружие и личные дела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы выполняли служебно-боевые задачи в одном из населенных пунктов ЛНР и нашли оружейный схрон. В нем были ручные штурмовые гранатометы иностранного производства, более двух тысяч патронов, противотанковые управляемые ракеты с теплонаведением, автоматический станковый гранатомет и автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранаты, десять мин, а также личные дела военнослужащих ВСУ.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Ранее в Росгвардии прокомментировали инцидент с вертолетом Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа под Гатчиной. Он совершил жесткую посадку при выполнении учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, в результате случившегося погибших нет. На борту находились три человека. Разрушения на земле также отсутствуют.

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Леонид Микуляк
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