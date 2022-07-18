В Росгвардии прокомментировали инцидент с вертолетом Ми-8 под Гатчиной

В Росгвардии подтвердили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ленобласти

Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку под Гатчиной. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства, пишет РБК.

«В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате случившегося погибших нет. На борту находились три человека. Разрушения на земле также отсутствуют. Причины случившегося установит спецкомиссия.

Telegram-канал Mash на Мойке сообщал, что воздушное судно потерпело крушение рядом с коттеджным поселком «Горки-Лэнд» под Гатчиной, поскольку его закрутило из-за сильного ветра.

Об инциденте сообщалось ранее 18 июля. Момент жесткой посадки попал на видео.