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В Госдуме ответили на слова о необходимости готовиться к роспуску НАТО

Депутат Госдумы Белик заявил, что будущее НАТО выглядит достаточно неопределенно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Будущее НАТО выглядит достаточно неопределенно, так как в настоящее время альянс представляет собой «сборище преданно заглядывающих в глаза США сателлитов». Так член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик ответил на слова депутата бундестага Севим Дагделен о необходимости готовиться к роспуску НАТО, пишут «Известия».

По словам депутата, альянс представляет собой междусобойную организацию, которая не напоминает объединение самостоятельных стран. Евросоюз, сталкивающийся со сложностями в связи с последствиями собственной санкционной политики, проводимой под давлением США, на данный момент не имеет достаточной смелости, чтобы решиться на самостоятельный политический курс, заявил парламентарий.

Белик добавил, что недовольство, которое можно наблюдать в Евросоюзе и НАТО, рано или поздно рискует вырваться наружу, тем самым разрушив это объединение.

Ранее депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен заявила, что Евросоюз должен приготовиться к роспуску НАТО и проводить более самостоятельную политику, которая не будет приносить в жертву интересы стран-членов объединения в угоду США.

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Сергей Истомин
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