В бундестаге призвали Европу готовиться к роспуску НАТО

Депутат бундестага ФРГ Дагделен призвала Европу готовиться к роспуску НАТО

Евросоюз должен приготовиться к роспуску НАТО и проводить более самостоятельную политику, которая не будет приносить в жертву интересы стран-членов объединения в угоду США. Об этом заявила депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен, цитату приводит издание Global Times.

По мнению депутата, интересы ЕС и США противоречат друг другу, что стало очевидно после начала боев на Украине. Она пояснила, что Вашингтон готов биться до последнего украинца ради военного поражения Москвы, в то время как страны Европы, наоборот, не хотят быть втянутыми в подобные конфликты.

«Сейчас это кажется утопичным, однако в долгосрочной перспективе нужно приготовиться к роспуску НАТО и его замене на систему коллективной безопасности, которая будет всецело нацелена на разоружение и сотрудничество», — отметила Дагделен. Она заключила, что международному сообществу следует забыть о методах холодной войны и отказаться от конфронтации.

Немецкий политолог Александр Рар также посоветовал задуматься об идее роспуска НАТО, поскольку Североатлантический альянс не справляется со своей задачей по обеспечению безопасности в Европе. Он обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу и предложил воскресить ОБСЕ, которая «является истинной общеевропейской архитектурой безопасности».