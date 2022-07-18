В ДНР сообщили о третьем за утро обстреле Пантелеймоновки

СЦКК ДНР заявил, что ВФУ выпустили по Пантелеймоновке 30 снарядов 155 миллиметров за утро

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в третий раз за утро обстреляли поселок Пантелеймоновка, сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В заявлении центра говорится, что украинские военные выпустили всего около 30 снарядов из артиллерии калибром 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибра 155 миллиметров», — уточняется в сообщении СЦКК ДНР.

Уточняется, что Пантелеймоновка также была обстреляна в 06:10 и в 07:20. Противник выпустил по поселку 20 снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили две ракеты из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Алчевску в Луганской народной республике (ЛНР). Мэр города Альберт Апшев доложил, что в результате обстрела украинскими войсками получил ранения местный житель.