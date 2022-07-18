На Украине запретили российские названия для географических объектов

В Верховной Раде запретили российские названия для географических объектов

Депутаты Верховной Рады проголосовали в отношении названий для географических объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария Алексея Гончаренко.

По его словам, на Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят или «пропагандируют» Россию, ее достопримечательности и города, а также памятные даты и известных деятелей.

Гончаренко добавил, что за принятие этого закона в первом чтении проголосовали 253 депутата. По мнению парламентария, Украина не должна иметь какие-либо связи с Россией.

Ранее появилось видео, на котором депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, исключенный из правящей фракции «Слуга народа», появился на заседании в военной форме. Этим поступком он вызвал гнев коллег, после чего его попросили покинуть зал заседаний.