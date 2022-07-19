Лучший бомбардир РПЛ объяснил отказ клубу из Европы

Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов отказался от «Маритиму» ради опыта в России

Российский нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов объяснил отказ от предложения клуба из Европы — португальского «Маритиму». Об этом сообщает Sport24.

22-летний форвард признался, что за несколько дней до перехода в «Ахмат» возник вариант с португальским клубом. Агаларов решил, что ему необходимо набраться опыта перед игрой в Европе. Также игрок подчеркнул, что в Португалию его приглашали на правах аренды.

«Когда ты переезжаешь в новую страну, нужно минимум два-три месяца на адаптацию. А в аренде у меня этого времени не было бы. В том числе поэтому мой переход не состоялся», — добавил лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/2022.

15 июля стало известно, что Агаларов продолжит карьеру в «Ахмате». До этого он выступал за «Уфу». В минувшем сезоне он забил 19 мячей в 29 матчах чемпионата России.

Агаларов выступал за «Уфу» с 2020-го. Форвард — воспитанник махачкалинского «Анжи». В июле 2018-го он дебютировал в РПЛ. Всего в составе махачкалинцев он провел 23 матча и забил пять мячей.