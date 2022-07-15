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Спорт

«Ахмат» усилился лучшим бомбардиром РПЛ

Лучший бомбардир Российской премьер-лиги Гамид Агаларов перешел из «Уфы» в «Ахмат»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Грозненский «Ахмат» усилился нападающим Гамидом Агаларовым. Об этом сообщается на сайте клуба.

21-летний форвард подписал контракт с «Ахматом» на три года. Агаларов будет выступать за грозненцев под 77-м номером. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.

Нападающий перешел в клуб из «Уфы». В минувшем сезоне он забил 19 мячей в 29 матчах, что позволило ему стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

Агаларов выступал за «Уфу» с 2020-го. Форвард — воспитанник махачкалинского «Анжи». В июле 2018-го он дебютировал в РПЛ. Всего в составе махачкалинцев он провел 23 матча и забил пять мячей. Агаларов привлекался к играм за национальные команды разных возрастов. В сентябре 2021 года был впервые вызван в основную сборную России.

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