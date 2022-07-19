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Россиян предупредили о «зомбировании» компьютеров хакерами

Глава «КиберМосквы» Пащенко предупредил, что хакеры взламывают и «зомбируют» компьютеры

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В последнее время участились попытки взлома принадлежащих российским пользователям компьютеров с целью подключения их к ботнету, или к «зомби-сети». Об этом в интервью радио «Спутник» предупредил глава проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Как объяснил специалист, получив контроль над операционной системой, хакеры используют ее для атак на информационные ресурсы государственных учреждений, коммерческих компаний, а также СМИ. «Зомбированные» компьютеры по определенной команде начинают атаковать российские сервера и сайты. При этом пользователи могут даже не заметить, что их машины использовали для кибератаки.

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Кроме того, хакеры по-прежнему проявляют интерес к персональным данным владельцев компьютеров – фотографиям, документам, другим материалам, в которых отыскивают компромат, а затем шантажируют человека, сказал Пащенко.
Также сохраняется опасность заражения компьютера вирусом-вымогателем, который блокируют экран и требуют у пользователя выкуп для возобновления работы устройства.

Ранее Роскомнадзор запросил у логистической компании СДЭК детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов. Утечка могла коснуться 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов. Среди утекших в сеть данных есть имена и адреса электронной почты клиентов, названия компании отправителя, идентификаторы отправителя и получателя, коды пунктов самовывоза, а также информация о юридических лицах.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Документ обязывает операторов, которые осуществляют обработку персональных данных, незамедлительно информировать об их утечке уполномоченным органам власти. Операторы должны будут сделать это в течение суток с момента выявления потери данных.

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Марина Совина
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