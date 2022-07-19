Евросоюзу предрекли проблемы из-за расширения

Политолог Калачев: вступление Северной Македонии и Албании в ЕС принесет союзу проблемы

Северная Македония и Албания принесут Европейскому союзу (ЕС) проблемы при вступлении, считает политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Европейскому сообществу необходимо будет разработать новые программы помощи для доведения названных стран до европейских стандартов. Для Северной Македонии и Албании вступление в объединение в свою очередь может дать новые драйверы роста. Об этом политолог сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

Страны Европейского союза (ЕС) начали обсуждение о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Ана Пизонеро в Twitter.

«Поздравляем Северную Македонию и Албанию с долгожданным днем! Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие», — заявила пресс-секретарь ЕК. Она также добавила к публикации хештег «Вместе сильнее».

Обременение ЕС

«Любой новый член Европейского союза — это новые обязательства европейского сообщества перед этим членом, это новые программы помощи для доведения нового члена до европейских стандартов», — высказался Калачев.

Этот факт может привести к неким сложностям после вступления названных стран в ЕС. «Во-первых, очевидно что Северная Македония и Албания не относятся к числу развитых стран, а значит их нужно будет подтягивать до среднеевропейского уровня. Это предполагает целый ряд программ, разработанных европейским сообществом, чтобы помочь отстающим. Во-вторых, ясно, что это может создать дополнительное давление на рынок труда в Европе», — отметил политолог.

Не находящие себе применения внутри Северной Македонии и Албании люди хлынут в Европу, пояснил эксперт. «С учетом того, что европейское сообщество создано для свободного перемещения товаров, труда и капитала, в этом вообще весь смысл интеграции — в свободе перемещения ресурсов, — и без того проблемная ситуация с рабочими местами в Европе может стать еще более проблемной», — высказался Калачев.

Трудности могут также возникнуть в торговой сфере. «Есть определенные европейские правила, есть система квотирования. Северная Македония и Албания, с одной стороны, могут получить новые рынки сбыта, а с другой стороны, нужно будет подтягивать качество своих товаров, и какие-то из них могут оказаться за пределами квот, лишними и не востребованным», — заявил руководитель Политической экспертной группы.

В любом случае, для любой страны догоняющего развития вступление в структуру ЕС — это надежда на обретение новых драйверов роста. Но для ЕС это определенные проблемы. Например, Северная Македония и Албания будут представлены в Европарламенте, их мнение нужно будет учитывать в дальнейшем при принятии решений. Сказать, что политическая ситуация в этих странах стабильная, особенно касательно Северной Македонии, будет сильным преувеличением. С моей точки зрения, для ЕС — это дополнительная ответственность, дополнительное обременение Константин Калачев политолог, руководитель Политической экспертной группы

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама назвал процедуру расширения ЕС жульническим процессом. Он возмутился тем, что более 20 стран блока не смогли преодолеть вето Болгарии на обсуждение вопроса о вступлении в организацию Албании и Северной Македонии.