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ЕС начал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение

Пресс-секретарь ЕК Пизонеро: ЕС начал переговоры о членстве Албании и Северной Македонии

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) начали обсуждение о вступлении Албании и Северной Македонии в объединение. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Ана Пизонеро в Twitter.

«Поздравляем Северную Македонию и Албанию с долгожданным днем! Сегодня, с началом переговоров о вступлении в ЕС, начинается новое путешествие», — заявила пресс-секретарь ЕК. Она также добавила к публикации хештег «Вместе сильнее».

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама назвал процедуру расширения ЕС жульническим процессом. Он возмутился тем, что более 20 стран блока не смогли преодолеть вето Болгарии на обсуждение вопроса о вступлении в организацию Албании и Северной Македонии.

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Виктория Кондратьева
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