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Премьер Албании назвал расширение ЕС жульническим процессом

Премьер Албании Рама назвал расширении ЕС жульническим процессом из-за вето Болгарии

Фото: Johanna Geron

Более 20 стран Европейского союза (ЕС) не смогли преодолеть вето Болгарии на обсуждение вопроса о вступлении в организацию Албании и Северной Македонии. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС и государств Западных Балкан, передает ТАСС.

Политик назвал процедуру расширения ЕС жульническим процессом. «26 стран ЕС продемонстрировали полное бессилие, они оказались не способны преодолеть вето Болгарии (...) Как только что-то происходит в странах-кандидатах, все снова уходит на новый круг. Я испытываю грусть и разочарование Евросоюзом. В этом доме что-то очень не в порядке», — отметил он.

Ранее Рама призвал Украину прекратить питать иллюзии о быстром вступлении в ЕС. «Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания — девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо, предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет», — сказал премьер.

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Анжелика Бережная
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