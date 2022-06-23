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В Европе призвали Украину прекратить питать иллюзии о быстром вступлении в ЕС

Премьер Албании Рама призвал Киев не питать больших иллюзий из-за статуса кандидата в ЕС
Эди Рама

Эди Рама. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Статус кандидата ЕС не даст Украине возможность быстро войти в состав Евросоюза, Киеву не стоит питать больших иллюзий касательно мгновенного вступления в состав экономической организации Европы. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает РИА Новости.

«Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания — девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо, предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет», — призвал Рама перед саммитом Евросоюза.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сравнил цену помощи Киеву с последствиями победы России на Украине. По его мнению, для Североатлантического альянса успешное завершение военной операции Москвы обойдется дороже, чем длительная поддержка украинской стороны, поэтому идея прекратить поддержку Киева является несостоятельной.

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Дмитрий Сотак
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