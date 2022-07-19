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Спорт

Российская фигуристка вышла на шоу Плющенко в украшениях за 1,7 миллиона рублей

Российская фигуристка Нугуманова вышла на шоу Плющенко в украшениях за 1,7 миллиона рублей
Елизавета Нугуманова

Елизавета Нугуманова. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова вышла на лед во время шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в украшениях на сумму около 1,7 миллиона рублей. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу Елизаветы Худайбердиевой.

Представление «Союз чемпионов» прошло в Нижнем Новгороде. Спортсменка рассказала, что на ней были сережки за шесть тысяч рублей, браслет Cartier за 1,1 миллиона рублей, браслет Tiffany за 39 тысяч рублей, крестик Tiffany за 500 тысяч рублей и подвеска Tiffany за 27 тысяч рублей.

27 мая Нугуманова пожаловалась на травлю со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына. Спортсменка обвинила специалиста в оскорблениях, а тренерский штаб — в попытках заставить фигуристок молчать о ситуации внутри коллектива.

Нугуманова известна по выступлениям в одиночном катании. Она становилась бронзовым призером турнира Warsaw Cup в 2019 году.

Анастасия Борисова
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