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Спорт

Российская фигуристка пожаловалась на травивших ее тренеров

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова назвала сезон кошмаром из-за травли тренеров
Елизавета Нугуманова

Елизавета Нугуманова. Фото: Александр Вильф / Globallookpress.com

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова пожаловалась на травлю со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына. Ее слова привел «Матч ТВ».

Спортсменка обвинила специалиста в оскорблениях, а тренерский штаб — в попытках заставить фигуристок молчать о ситуации внутри коллектива. По словам 19-летней Нугумановой, она сталкивалась с угрозами со стороны Рукавицына.

«Он мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Говорил, что у него связи и другие тренеры, которые работали с ним в одной группе, каждый из них выполнял свое задание», — добавила фигуристка. Минувший сезон она назвала кошмаром из-за атмосферы в группе. Нугуманова призвала фигуристок наводить справки о потенциальных наставниках, чтобы избежать такой ситуации.

Нугуманова известна по выступлениям в одиночном катании. Она становилась бронзовым призером Warsaw Cup в 2019 году. До сотрудничества с Рукавицыным спортсменка тренировалась под руководством Ангелины Туренко, Алексея Мишина и Татьяны Мишиной.

Николай Костюков
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