В ЛНР сообщили о бегстве командиров ВСУ

Боец ЛНР сообщил, что командиры ВСУ бросают своих подчиненных на Соледарском направлении

На Соледарском направлении командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут, оставляя своих подчиненных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца Луганской народной республики (ЛНР).

«Уходят (украинские силовики – прим. «Ленты.ру»), группы людей бросают, и люди с большими погонами уходят первыми», — рассказал военный ЛНР. По его словам, при таком сценарии солдаты в лучшем случае сдаются в плен.

Ранее стало известно, что ВСУ с трудом сдерживают продвижение союзных войск в сторону Соледара в Донецкой народной республике (ДНР), поскольку наступление ведется с нескольких направлений одновременно.

18 июля в ЛНР назвали примерные сроки начала боев за Соледар. Помощник главы МВД республики Виталий Киселев, сообщил, что бои за город должны начаться до конца недели.