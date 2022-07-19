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В ЛНР сообщили о бегстве командиров ВСУ

Боец ЛНР сообщил, что командиры ВСУ бросают своих подчиненных на Соледарском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Соледарском направлении командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут, оставляя своих подчиненных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца Луганской народной республики (ЛНР).

«Уходят (украинские силовики – прим. «Ленты.ру»), группы людей бросают, и люди с большими погонами уходят первыми», — рассказал военный ЛНР. По его словам, при таком сценарии солдаты в лучшем случае сдаются в плен.

Ранее стало известно, что ВСУ с трудом сдерживают продвижение союзных войск в сторону Соледара в Донецкой народной республике (ДНР), поскольку наступление ведется с нескольких направлений одновременно.

18 июля в ЛНР назвали примерные сроки начала боев за Соледар. Помощник главы МВД республики Виталий Киселев, сообщил, что бои за город должны начаться до конца недели.

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Алевтина Запольская
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