Названо условие выплаты проиндексированной пенсии работающим россиянам

Депутат Бессараб: проиндексированную пенсию можно получить только после ухода с работы

Получить проиндексированную пенсию граждане смогут уже после завершения трудовых отношений, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала об особенностях выплат работающим пенсионерам.

Индексация пенсии

С 1 августа 2022 года в соответствии с российским законодательством произойдет индексация пенсии работающих пенсионеров. Также пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии.

«Ежегодно происходит индексация пенсии для работающих пенсионеров, но получают граждане ее только прерывая свои трудовые отношения. Это, кстати, порождает большую трудовую миграцию: когда часть наших работающих пенсионеров увольняется, чтобы проиндексировать пенсию, а потом снова трудоустраиваются. Это является большой проблемой, которая вызывает дискуссии в обществе», — рассказала Бессараб.

Размер прибавки к пенсии индивидуален. Он зависит от количества баллов и срока выхода на пенсию. В течение трудового года работающие пенсионеры могут заработать не более трех пенсионных баллов, объяснила депутат.

Солидарная пенсионная система

Бессараб сказала, что разговоры о необходимости вернуться к вопросу о том, чтобы индексация пенсии работающих пенсионеров проходила на общих основаниях, поднимаются регулярно. Однако она отметила, что это «большая трудность».

«Сегодня у нас на 75 миллионов работающих граждан приходится 42 миллиона пенсионеров. Мы понимаем, что соотношение не в пользу пенсионеров», — сообщила она.

Каждый работающий своими отчислениями просто не в состоянии наполнить солидарную пенсионную систему Светлана Бессараб депутат

Что такое солидарная пенсионная система? Солидарная пенсионная система работает по принципу солидарности поколений: когда из налогов работающих сейчас граждан выплачивается пенсия тем, кто уже вышел на пенсию.

Депутат заметила, что для изменения ситуации государством делается многое. «Это и национальный проект "Демография", и вопросы долголетия. Мы намерены войти в клуб долгожителей. Кроме того, мы заботимся о занятости. Для того чтобы ситуацию изменить, поможет новый продукт, который разрабатывается Минфином и Центробанком, по накопительному компоненту пенсионного обеспечения — это дополнительные средства, которые в будущем помогут гражданам на пенсионный период сформировать подушку безопасности», — перечислила Бессараб.

Пенсия должна расти как у неработающих, так и у работающих пенсионеров. По результатам всех мер средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера уже составляет 19 360 рублей. Планировалось, что она составить 20 тысяч к 2024 году. Однако мы понимаем, что эта сумма будет превышена Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее Бессараб рассказала о том, как можно докупить стаж для выхода на пенсию. Она подчеркнула, что выгода от покупки стажа будет в том случае, если необходимо докупить небольшой по продолжительности стаж, и напомнила о необходимости получать белую зарплату для будущей пенсии.