Суд оштрафовал The New Times за фейки о ВС РФ

Суд оштрафовал издание The New Times и его главреда за фейки о Вооруженных силах России

Симоновский суд Москвы оштрафовал онлайн-журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за распространение фейковой информации о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом рассмотрено два протокола в отношении ООО "Новые времена" по часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации), по каждому назначен штраф в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По третьему аналогичному протоколу главный редактор журнала Евгении Альбац оштрафована на 70 тысяч рублей. По словам адвоката Леонида Соловьева, который представляет интересы издания, протоколы были составлены за публикации о специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Он предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

22 марта за распространение фейков о российской армии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. 10 июня за дискредитацию действий российской армии Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара на 60 тысяч рублей.