Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Суд оштрафовал The New Times за фейки о ВС РФ

Суд оштрафовал издание The New Times и его главреда за фейки о Вооруженных силах России

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Симоновский суд Москвы оштрафовал онлайн-журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за распространение фейковой информации о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом рассмотрено два протокола в отношении ООО "Новые времена" по часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации), по каждому назначен штраф в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По третьему аналогичному протоколу главный редактор журнала Евгении Альбац оштрафована на 70 тысяч рублей. По словам адвоката Леонида Соловьева, который представляет интересы издания, протоколы были составлены за публикации о специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Он предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

22 марта за распространение фейков о российской армии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. 10 июня за дискредитацию действий российской армии Хамовнический суд Москвы оштрафовал журналиста «Новой газеты» Илью Азара на 60 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине
На Украине анонсировали «громкие новости» о публичных людях
Друзья Лаймы Вайкуле подтвердили рецидив онкологии у певицы
Иран отреагировал на планы Турции провести новую военную операцию в Сирии
Едва не утонувший ребенок чуть не сгорел в машине скорой в России
Появились подробности о перевернувшемся в Алтайском крае автобусе с детьми
Великобритания решила искать спасение в ядерной энергетике
Россиян предупредили о риске внезапно оказаться должниками за ЖКУ
Раскрыты хитрости H&M ради собственной выгоды перед уходом из России
Глава МИД Бельгии посетила Крым по российской визе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.