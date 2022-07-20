HH-60W и Ми-24 «сразились» в воздушном бою

The Drive: вертолеты HH-60W и Ми-24 «сразились» в воздушном бою

Вертолеты HH-60W и Ми-24 «сразились» в воздушном бою. На видео, размещенное на YouTube, обратило внимание The Drive.

Учебное «сражение», в котором Ми-24 российского производства выполнял роль «агрессора», проходило в Ланкастере (штат Техас). В нем, кроме Ми-24, принял участие новый боевой спасательный вертолет Военно-воздушных сил США HH-60W.

«Невероятно видеть эти два вертолета вместе во время отработки маневров в воздушном бою, но диапазон отснятых кадров придает этому видео ощущение остросюжетного фильма. Довольно волнующе наблюдать за тем, как оба самолета резко поворачивают на скорости», — пишет издание.

В марте Минобороны России сообщило, что российский вертолет Ми-24 при выполнении задач в районе Днепра уклонился от прямого попадания ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger, которая была выпущена Вооруженными силами Украины.