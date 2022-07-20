Тысячи Lada соберут из остатков на складах

«АвтоВАЗ» рассказал, что 1,8 тысячи Lada Largus соберут из остатков запчастей на складах

«АвтоВАЗ» начнет выпуск ограниченной партии Lada Largus, которая будет собрана из накопленных на складах остатков запчастей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Планируется выпустить не менее 1,8 тысячи таких авто. «В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели», — рассказали в «АвтоВАЗе». Также планируется перезапуск регулярного производства Largus, но о его сроках будет сообщено позже.

Ранее «АвтоВАЗ» начал производство упрощенной Lada Granta Cross Classic’22, цена на нее начинается от 722,3 тысячи рублей. Предполагается, что следующей моделью, выпуск которой возобновится на предприятии, станет еще один внедорожник Niva Travel.

Глава Минпромторга, новый вице-премьер Денис Мантуров сказал в июле, что продажи и производство автомобилей в России сократятся примерно наполовину в этом году. Между тем продажи «АвтоВАЗа» в июне сократились на 81 процент.