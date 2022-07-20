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Спорт

Чимаев получил новый бой в UFC

Шведский боец MMA Хамзат Чимаев проведет поединок в UFC с Нэйтом Диасом

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев получил новый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

Соперником 28-летнего уроженца Чечни станет американец Нэйт Диас. Бой возглавит турнир UFC 279, который запланирован на 10 сентября и пройдет в Лас-Вегасе. Отмечается, что стороны пришли к устной договоренности, контрактов на бой еще не было.

В конце июня глава UFC Дэйна Уайт признался, что не смог организовать противостояние между Диасом и Чимаевым. Швед неоднократно говорил о готовности драться с американцем.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Бой против Гилберта Бернса в апреле стал первым в карьере чеченца, который ему не удалось завершить досрочно.

Диас выступает в UFC с 2007 года. Он известен по своим боям с Конором Макгрегором. В марте 2016-го ему удалось нанести поражение именитому ирландцу, в бое-реванше он уступил.

Николай Костюков
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