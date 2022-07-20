Американский стриминговый сервис Netflix лишился почти миллиона платных подписчиков

Американский стриминговый сервис Netflix лишился почти миллиона платных подписчиков по итогам второго квартала 2022 года, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании.

В апреле представители сервиса прогнозировали, что потеряют за этот срок два миллиона клиентов, а за третий квартал текущего года количество платных подписок возрастет на один миллион.

Таким образом, аудитория Netflix сократилась с 221,64 до 220,67 миллиона человек. Выручка компании за отчетный период составила 7,97 миллиарда долларов, а прибыть — 1,44 миллиарда.

Ранее компания Netflix заявила, что начала отключение стримингового сервиса на территории России. 7 марта платформа заявила о планах прекратить работу на территории России. Как уточнил представитель компании, причиной этого стала спецоперация на Украине. До этого компания остановила производство российских оригинальных проектов.