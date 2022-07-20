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Netflix лишился почти миллиона платных подписчиков

Американский стриминговый сервис Netflix лишился почти миллиона платных подписчиков

Фото: Unsplash.com

Американский стриминговый сервис Netflix лишился почти миллиона платных подписчиков по итогам второго квартала 2022 года, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании.

В апреле представители сервиса прогнозировали, что потеряют за этот срок два миллиона клиентов, а за третий квартал текущего года количество платных подписок возрастет на один миллион.

Таким образом, аудитория Netflix сократилась с 221,64 до 220,67 миллиона человек. Выручка компании за отчетный период составила 7,97 миллиарда долларов, а прибыть — 1,44 миллиарда.

Ранее компания Netflix заявила, что начала отключение стримингового сервиса на территории России. 7 марта платформа заявила о планах прекратить работу на территории России. Как уточнил представитель компании, причиной этого стала спецоперация на Украине. До этого компания остановила производство российских оригинальных проектов.

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Марина Совина
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