В «Вашингтон Кэпиталс» высказались о возвращении Овечкина
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан высказался о возвращении российского форварда Александра Овечкина в США. Его слова передает журналист Саммит Силбер в Twitter.
Маклеллан заявил, что у него нет опасений по возвращению после отпуска в России Овечкина, а также защитника Дмитрия Орлова.
Ранее сообщалось, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) обеспокоены будущим российских игроков. Руководители команд предлагали отечественным хоккеистам не возвращаться на родину на время отпуска. В лиге переживают, что спортсмены не смогут вернутся в США из-за проблем с выдачей виз.
17 июля журналисты сайта НХЛ опубликовали список из 250 лучших игроков, выступающих в лиге на данный момент. В топ-10 аналитики включили четверых россиян: на шестом месте оказался форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на восьмое место отправили голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, девятую строчку занял вратарь Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Десятку сильнейших замкнул форвард «Тампы» Никита Кучеров. Овечкин занял 15-е место.