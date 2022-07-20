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В «Вашингтон Кэпиталс» высказались о возвращении Овечкина

Генменеджер «Вашингтона» Маклеллан заявил, что опасений по возвращению Овечкина в США нет

Фото: Justin Tang / Globallookpress.com

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан высказался о возвращении российского форварда Александра Овечкина в США. Его слова передает журналист Саммит Силбер в Twitter.

Маклеллан заявил, что у него нет опасений по возвращению после отпуска в России Овечкина, а также защитника Дмитрия Орлова.

Ранее сообщалось, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) обеспокоены будущим российских игроков. Руководители команд предлагали отечественным хоккеистам не возвращаться на родину на время отпуска. В лиге переживают, что спортсмены не смогут вернутся в США из-за проблем с выдачей виз.

17 июля журналисты сайта НХЛ опубликовали список из 250 лучших игроков, выступающих в лиге на данный момент. В топ-10 аналитики включили четверых россиян: на шестом месте оказался форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на восьмое место отправили голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, девятую строчку занял вратарь Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Десятку сильнейших замкнул форвард «Тампы» Никита Кучеров. Овечкин занял 15-е место.

Дарья Коршунова
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