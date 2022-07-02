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В НХЛ обеспокоились будущим российских игроков

В НХЛ обеспокоились тем, что российские игроки могут не вернуться в лигу после отпуска

Фото: Geoff Burke / Reuters

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) обеспокоились будущим российских игроков. Об этом сообщает издание The Athletic.

Как отмечает источник, руководители клубов предлагали отечественным хоккеистам не возвращаться в Россию на время отпуска. В НХЛ переживают, что спортсмены не смогут вернутся в США из-за проблем с выдачей виз.

Менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин подчеркнул, что не стоит винить российских хоккеистов, которые захотят провести отпуск на родине. «Что я собираюсь сделать? Сказать — нет, ты не можешь поехать домой? Люди хотят домой, они хотят видеть свои семьи. Они просто хотят быть дома независимо от того, что происходит», — поделился он.

Ранее НХЛ запретила привозить в Россию Кубок Стенли. Согласно традиции, каждый хоккеист завоевавшей трофей команды может на один день привезти его в родной город. В лиге добавили, что в будущем игроки могут получить возможность привезти трофей на родину.

В финале Кубка Стэнли в нынешнем сезоне победил «Колорадо Эвеланш». В составе команды выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.

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