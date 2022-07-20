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Стал известен следующий соперник Петра Яна

Россиянин Петр Ян проведет поединок против американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян проведет следующий поединок против американца Шона О'Мэлли. Об этом стало известно ESPN.

Схватка пройдет 22 октября в рамках турнира UFС 280 в Абу-Даби. «Я невероятно рад этому бою. Не верю, что это реально произойдет», — поделился эмоциями соперник россиянина.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением. Всего в активе россиянина 16 побед при трех поражениях в MMA.

15 августа 2020 года на турнире UFC 252 О'Мэлли проиграл техническим нокаутом эквадорцу Марлону Веру. Это единственное поражение в карьере бойца при 15 победах. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.

Дарья Коршунова
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