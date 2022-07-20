Стал известен следующий соперник Петра Яна

Россиянин Петр Ян проведет поединок против американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян проведет следующий поединок против американца Шона О'Мэлли. Об этом стало известно ESPN.

Схватка пройдет 22 октября в рамках турнира UFС 280 в Абу-Даби. «Я невероятно рад этому бою. Не верю, что это реально произойдет», — поделился эмоциями соперник россиянина.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением. Всего в активе россиянина 16 побед при трех поражениях в MMA.

15 августа 2020 года на турнире UFC 252 О'Мэлли проиграл техническим нокаутом эквадорцу Марлону Веру. Это единственное поражение в карьере бойца при 15 победах. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.