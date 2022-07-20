Косметолог усмотрела пластику во внешности российских королев красоты

Дерматолог Салманова усмотрела уколы ботокса во внешности королевы красоты Ирины Рягузовой

Врач-дерматолог Диана Салманова назвала вероятные пластические операции и косметологические процедуры российских королев красоты, которые не комментируют наличие каких-либо хирургических вмешательств в своей внешности. Интервью с ней публикует KP.RU.

Специалистка детально изучила фотографии победительниц конкурсов «Миссис Вселенная» и «Мисс Вселенная» разных лет. Так, например, медик усмотрела в лице Ирины Рягузовой коррекцию щечно-скуловой зоны, а также уколы боткса в области лба и подбородка. «И откорректирован "угол молодости" — угол в 90 градусов между подбородком и линией шеи», — заявила она.

В то же время россиянка Анна Кудрявцева-Сирадзе, которая представляла на конкурсе Грузию, увеличила губы и изменила форму щек, считает медик. «Девочка сама достаточно симпатичная, красивая. Делали или нет ботокс, сложно определить», — уточнила Салманова.

Манекенщица Оксана Федорова, в свою очередь, во время участия в указанных конкурсах не прибегала к услугам профессионалов по улучшению внешности. По мнению дерматолога, знаменитость начала пользоваться всеми достижениями косметологии только в более зрелом возрасте.

«У Оксаны Федоровой 20 лет назад все натуральное: и скулы, и губы, и углы. Она здесь очень натуральна. Даже ботокса не наблюдаю», — заключила собеседница издания.

В декабре 2021 года хирург также усмотрел пластику во внешности отрицающих ее наличие российских звезд. Владимир Плахотин заявил, что Надежда Кадышева сделала платизмопластику, SMAS-лифтинг, блефаропластику и уколы ботокса. При этом Валерий Леонтьев, по мнению доктора, предпочел булхорн и эндоскопический лифтинг.